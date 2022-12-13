Нижегородская область сохранила свой статус субъекта с высокой прозрачностью закупок

Нижний Новгород вошел в пятерку лидеров рейтинга в категории «Гарантированная прозрачность» ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В региональном сегменте Национального рейтинга 2022 за Нижегородской областью была признана субъектом с высокой прозрачностью закупок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

В пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок-2022 года вошел Нижний Новгород. Городу присвоена категория «Гарантированная прозрачность». Подобная оценка присуждается городу уже в пятый раз.

– Полученная награда – это признание информационной открытости, интенсивности конкуренции, экономической эффективности проводимых процедур, а также неукоснительного соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, – отметил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Всего в рейтинге в 2022 году участвовали 336 заказчиков.