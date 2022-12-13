Роспотребнадзор предложил отменить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора предложили кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода из-за растущей заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Специалисты ведомства направили предложение о приостановке работы секций и кружков для детей до 17 лет, об отмене кабинетной системы в школах и о запрете массовых мероприятий с участием организованных групп детей в образовательных организациях, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы писали, что эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 21%. При этом циркулирует преимущественно вирус гриппа – его доля составляет около 74,6%. За последнюю неделю вирус гриппа А, так называемый «свиной грипп», был лабораторно подтвержден у 73 человек.

Чтобы снизить уровень распространения вируса, частичный или полный карантин введен уже в 11% школ и детсадов. В 17 школах и 7 детсадах учебный и воспитательный процесс приостановлен полностью.