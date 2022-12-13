«Горьковская ярмарка» заработает в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января

На площади Горького пройдет «Горьковская ярмарка». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Горьковская ярмарка» будет работать на площади Горького в Нижнем Новгороде в период с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

На площади Горького нижегородцы смогут увидеть и посетить 16 ярмарочных домиков нижегородских мастеров и фотозоны, для вкусного перекуса будут открыты фудтраки.

- При этом будет сохранен привычный «прогулочный маршрут» по площади, добавится лишь новогодняя атмосфера, - уточнили в ведомстве.

Также на площади Горького юных нижегородцев и их родителей удивят инсценировки сказки «Морозко», которые будут показывать ежедневно с 16:00 до 22:00 в прозрачном кубе. А вот 31 декабря, 1 и 7 января с 17:00 до 19:00 нижегородцев и гостей города ожидают анимационные программы с героями русских сказок.

Напомним, что центральной точкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Мероприятия на ней будут проходить с 16 декабря по 15 января. Там можно будет и глинтвейна вприкуску с пирожками попить, и детей отвести к Деду Морозу, и спрятаться от друзей в ледяном лабиринте.

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