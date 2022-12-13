Дзержинец Роман Лядов посмертно награжден Орденом Мужества

В День памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, состоялся митинг на площади Героев. Около Мемориала собрались жители города, представители общественной организации «Ветераны боевых действий» и юнармейцы. Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев, заместитель председателя городской Думы Олег Богданов и военный комиссар городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриев.

«В эти дни 28 лет назад на Северном Кавказе первые российские подразделения вступили в бой с бандформированиями, которые хотели подорвать стабильность на южных рубежах нашей Родины. Многие наши земляки и российские воины тогда отдали жизни за нашу страну, за ее целостность, за то, чтобы она могла и дальше называться Россией, а мы могли говорить на русском языке. И наш долг не просто сохранить память об этих ребятах, но и передать ее своим детям, – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – Сейчас вновь идут боевые действия, и вновь наши парни, как и 80 лет назад, на передовой сражаются с нацизмом. И мы точно знаем, что каждый из них – настоящий герой, который до конца будет стоять грудью за свою страну, свою малую родину и свою семью».

На митинг были специально приглашены мама и вдова ефрейтора, оператора-наводчика боевой машины пехоты Российской Армии Романа Лядова, погибшего в ходе специальной военной операции. В торжественной обстановке первый заместитель главы города Глеб Андреев и военный комиссар городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриев передали матери бойца на вечное хранение Орден Мужества. Эта награда присвоена Роману Александровичу посмертно Указом Президента Российской Федерации № 698 от 02.10.2022 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Напомним, Роман Лядов погиб 20 августа на Донбассе при штурме и захвате позиции националистов, спасая раненного товарища и прикрывая его собой.

Участники торжественного митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложением цветов

«Каждый год, приходя на площадь Героев, участники тех боевых действий вспоминают своих товарищей. Тех, с кем вместе шли в бой, с кем делили военный быт и верили в скорое и благополучное возвращение домой. Каждый тогда надеялся, что этого больше не повторится, но и сейчас многие вновь защищают нашу страну. Мы верим в наших парней, укрепляем тыл и стараемся всячески им помогать, даже находясь за сотни километров», – сказал руководитель АНО «Ветераны боевых действий» Александр Киселев.

Участники торжественного митинга почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы и венки к бронетранспортеру, символизирующему память о вооруженных конфликтах.