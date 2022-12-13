73 человека заболели свиным гриппом в Нижегородской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

73 человек в Нижегородской области заболели вирусом гриппа А(H1N1) или «свиным гриппом» за прошедшую неделю с 5 декабря по 11 декабря 2022 года. Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет по региону. Максимальное увеличение наблюдается среди граждан старше 15 лет.

– Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 21 %, – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Для сохранения здоровья населения и снижения темпа роста заболеваемости на 13 декабря в 11% детских садов и школ региона приостановлены учебный и воспитательный процессы, где-то частично, а где-то полностью.

Стоит отметить, что в Нижегородскую области поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, а 353 430 доз, среди них детские.

Ранее сообщалось, что рост случаев заражения свиным гриппом может привести к эпидемии как по Нижегородской области, так и по всей России. В 2009 году этот грипп уже породил эпидемию.