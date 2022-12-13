Порядка 3,5 тысячи человек остаются без света в Нижегородской области. Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

В Нижегородской области порядка 3,5 тысячи человек все еще остаются без электричества после ледяного дождя. Такие данные по состоянию на 12.00 13 декабря озвучили в региональном правительстве.

В большей части поселений, пострадавших от стихии, электроснабжение восстановлено. Продолжаются работы в 36 населенных пунктах четырех муниципальных образований. Без света пока остаются жители Лысковского, Борского, Богородского и Сергачского районов.

- Только за прошедшие двое суток усиленная группировка энергетиков убрала 1 124 деревьев, устранила более 200 обрывов проводов, выполнила замену 17 опор линии электропередачи и 94 изоляторов, расчистила 244 пролета, заваленных деревьями, - сообщили в ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Напомним, ледяной дождь накрыл Нижегородскую область в минувшее воскресенье, 11 декабря. Тогда из-за аварий на электросетях без света остались тысячи жителей.