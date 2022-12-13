Бюджетный комитет ЗСНО отказал в распределении более 3 млрд рублей на онкоцентр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бюджетный комитет Законодательного собрания Нижегородской области отказал фракции КПРФ в распределении более 3 млрд рублей на онкологический центр.

– Коммунисты предлагали сократить расходы на праздники, спорт и государственные СМИ, перераспределив 3 млрд рублей на начало строительства регионального онкологического центра, – сообщает «Ъ – Приволжье».

Но проект, который подорожал до 12 млрд рублей, регион потянуть не сможет. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, если строить онкоцентр за счет денежных средств Нижегородской области, то реализация проекта затянется на 20 лет.

Кроме того, Минздрав РФ не считает онкологический центр необходимым для Нижегородской области. Регион уже обеспечен центрами такого рода.

Тем не менее предложение фракции КПРФ следующее: сокращение 1,1 млрд рублей на праздники и мероприятия, также уменьшить расходы в 1,2 млрд рублей на спорт, в том числе отказать в субсидии в 600 млн рублей ХК «Торпедо».

Большинством депутатов правки были отменены.

Кроме того, стало известно, что на достройку Дома правительства Нижегородской области будет выделено 100 млн рублей запланированных и еще 177 млн рублей дополнительно.