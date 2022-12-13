Несовершеннолетним нижегородцам хотят запретить делать татуировки без согласия родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Административную ответственность планируют установить в Нижегородской области за нанесение татуировки несовершеннолетнему без разрешения родителей или законных представителей. Кроме того, за повторное правонарушение в течение года тату-мастера также понесут ответственность. Такое предложение было вынесено на заседании Ассоциации молодёжных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации в Йошкар-Оле 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

По законодательству нанесение татуировок не является лицензируемой медицинской услугой. Тогда как услуга удаления тех же самых татуировок не может оказываться без медицинской лицензии. Поэтому молодые парламентарии предлагают «удаление тату» включить в «Номенклатуру медицинских услуг». Это поможет снизить риск вреда здоровью несовершеннолетним.

– Считаю, что необходимо повысить ответственность мастеров тату-салонов, чтобы окончательное мнение взрослых в этом вопросе обязательно было услышано, – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Евгений Люлин.