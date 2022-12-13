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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:57

Наиль Гиниятов назначен гендиректором завода имени Свердлова в Дзержинске

До этого он являлся заместителем гендиректора по коммерческим вопросам
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Наиль Гиниятов назначен гендиректором завода имени Свердлова в Дзержинске ФОТО: сайт ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»

Наиль Гиниятов назначен гендиректором завода имени Свердлова в Дзержинске ФОТО: сайт ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»

Наиль Гиниятов назначен генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Соответствующий приказ выпустило Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом сообщается на сайте завода имени Свердлова.

Наиль Гиниятов до назначения занимал должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, на которую был назначен в 2020 году.

Новый гендиректор завода получил несколько высших образований. Одно из них является профильным для предприятия в Дзержинске. Так, в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» Наиль Гиниятов получил магистерскую степень. Также он закончил аспирантуру по специальности «Химическая технология».

Кроме того, Наиль Гиниятов достаточно давно начал работать на крупных предприятиях боеприпасной отрасли России – с 2004 года.