Претенденты на должность главы Нижегородского района прошли предпоследний этап конкурса

Предпоследний этап конкурса на должность главы администрации Нижегородского района завершился Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Предпоследний этап конкурса на должность главы администрации Нижегородского района завершился. Пять претендентов приняли участие в процедуре ассессмента. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации Татьяну Конкину.

В рамках ассессмента были проведены такие мероприятия, как оценка компетенций претендентов, а также выявление основных моделей поведения и способов взаимодействия с людьми.

– В формате деловой игры и интервью эксперты оценили компетенции участников, что позволит в дальнейшем рекомендовать главе города Юрию Шалабаеву тех или иных кандидатов для включения в резерв, – пояснила Татьяна Конкина.

Заключительный этап конкурса – это собеседование с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевы. Глава города решит, кто из претендентов займет пост руководителя Нижегородского района.

КОНКРЕТНО:

Участники ассессмента:

1. Юрий Владимирович Буланов, директор по развитию (по совместительству) ООО «Коммет», ООО «Перфоком»;

2. Александр Анатольевич Иванов, заместитель главы администрации Нижегородского района;

3. Сергей Юрьевич Крутов, первый заместитель главы администрации Нижегородского района;

4. Алексей Александрович Рыболовлев, первый заместитель главы администрации Сормовского района;

5. Александр Германович Щенников, заместитель начальника управления, начальник отдела администрации города Нижнего Новгорода.