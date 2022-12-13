Пять тысяч человек остаются без света в Нижегородской области на утро 13 декабря. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Нижегородской области продолжается ликвидация последствий ледяного дождя, прошедшего в регионе в минувшее воскресенье. По данным на 5 утра 13 декабря, без света остаются 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по восстановлению электроснабжения продолжается в 42 населенных пунктах пяти муниципальных образований. Задействовано около тысячи энергетиков и порядка 300 единиц спецтехники.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область в минувшее воскресенье. Из-за налипания льда и снега на провода и деревья произошли обрывы и провисания проводов, что стало причиной аварийных отключений электричества. Еще накануне вечером без света оставались 17 тысяч нижегородцев.