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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:40

Пять тысяч человек остаются без света в Нижегородской области на утро 13 декабря

Причиной аварийных отключений стал ледяной дождь
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пять тысяч человек остаются без света в Нижегородской области на утро 13 декабря.

Пять тысяч человек остаются без света в Нижегородской области на утро 13 декабря.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Нижегородской области продолжается ликвидация последствий ледяного дождя, прошедшего в регионе в минувшее воскресенье. По данным на 5 утра 13 декабря, без света остаются 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа по восстановлению электроснабжения продолжается в 42 населенных пунктах пяти муниципальных образований. Задействовано около тысячи энергетиков и порядка 300 единиц спецтехники.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область в минувшее воскресенье. Из-за налипания льда и снега на провода и деревья произошли обрывы и провисания проводов, что стало причиной аварийных отключений электричества. Еще накануне вечером без света оставались 17 тысяч нижегородцев.