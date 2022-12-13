Более 17 тысяч человек остались без света в Нижегородской области после ледяного дождя. Фото: ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Более 17 человек остались без света в Нижегородской области после прошедшего 11 декабря ледяного дождя. Аварийные отключения электричества произошли в 131 населенном пункте, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник вечером.

Бригады электриков в составе почти 1000 человек продолжают в усиленном режиме работать над устранением последствий непогоды, чтобы как можно скорее в дома нижегородцев вернулось электричество. В регионе сейчас работает более 200 бригад энергетиков и свыше 300 единиц техники.

- За последние сутки нижегородскими энергетиками было убрано порядка 900 деревьев, устранено более 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор ЛЭП. Задействовано более 970 человек, 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощностью 4 МВт, - сообщили в ПАО «Россети Центр и Приволжье».

В связи с аварийными отключениями электричества в 22 районах были организованы оперативные штабы и подготовлены пункты временного размещения для населения. В случае отключения электроэнергии люди могут обращаться в свои ЕДДС или по номеру 112.