Пешеходную зону на улице Плотникова в Автозаводском районе благоустроят в 2024 году. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пешеходную зону вдоль дома № 3 на улице Плотникова в Автозаводском районе благоустроят в 2024 году. Об этом информирует пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Предполагается обустроить пешеходную зону между остановками общественного транспорта «улица Плотникова» и «улица Политбойцов».

Так, планируется установить скамейки и световые инсталляции, а также светильники торшерного типа. Кроме этого, посадят цветы, деревья и кустарники. А еще сделают пешеходные дорожки. Отмечается, что пешеходная зона станет продолжением ранее благоустроенного сквера у дома № 2 по улице Плотникова.

Примечательно, что средства на благоустройство выделены за счет экономии, которые образовались в ходе конкурсных процедур.Обновление пространства проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».