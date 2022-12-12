Никита Михалков приезжает с театральной постановкой «12» в Нижний Новгород 20 декабря.Фото: Пресс-служба «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова»

Режиссер Никита Михалков приезжает с театральной постановкой известного фильма «12» в Нижний Новгород. Спектакль пройдет на сцене Нижегородского театра юного зрителя 20 декабря в 19:00, информирует АНО «Центр 800».

- Для нижегородцев большая удача - увидеть спектакль «12» с составом выдающихся артистов, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Так, театральную постановку уже оценили зрители других крупных городов России. Теперь и нижегородцы смогут насладиться знакомой историей.

Спектакль по мотивам фильма «12» — это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отца.

-Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого, - отмечают в пресс-службе.

Театральная постановка будет длиться 3 часа. Цены на билеты варьируются от 1500 до 3200 рублей. Их можно приобрести на сайте «Нижний 800».