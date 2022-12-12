«Вечер добрых дел» в поддержку незрячих людей пройдет в Нижнем Новгороде 13 декабря

Акция «Вечер добрых дел» (12+) состоится в 18:30 13 декабря в центре «Плот» в Нижнем Новгороде. Мероприятие посвящено двум социальным проектам в поддержку незрячих людей – «Мечты сбываются: лыжи для незрячих детей» и «Теннис без границ в Нижнем Новгороде». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Проект «Теннис без границ» родился из моей мечты играть в настольный теннис для незрячих людей – шоудаун, - рассказывает общественный деятель Роман Кедр. – Весной я выиграл грант, который позволил приобрести стол для игры. Также я запустил крауд-проект для сбора средств на снаряжение игроков. Сейчас я договариваюсь с областными и городскими властями об организации открытой площадки для шоудауна в центральном парке города. Уже готов проект инклюзивного клуба, частью которого станет эта площадка.

Второй проект посвящен обучению незрячих детей катанию на горных лыжах. Данный проект предлагает НРООРДИЗ «Перспектива».

- Опыт тренировок показал, что ребенок с ограничением зрения вместе с профессиональным инструктором может покорять горнолыжные трассы, - отметила инициатор проекта Ирина Сумарокова. – При этом дети с остаточным зрением могут самостоятельно пользоваться подъемником и осуществлять спуски, пользуясь комментариями инструктора.

Всех, кто хочет поддержать эти проекты, ждут 13 декабря в 18:30 в центре «Плот» на улице Мещерский бульвар 7/2.