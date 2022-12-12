Энергетики продолжают устранять последствия стихии в Нижегородской области.

За последние сутки нижегородскими энергетиками было убрано порядка 900 деревьев, устранено более 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор ЛЭП. Задействовано более 970 человек, 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощностью 4 МВт.

Напомним, что неблагоприятный прогноз, связанный с обильными осадками в виде ледяного дождя, мокрого снега и порывистым ветром, распространяется на Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.

Так во Владимирской области энергетики убрали порядка 600 деревьев, устранили более 170 обрывов проводов, выполнили замену 17 опор ЛЭП. В этих работах было задействовано более 100 человек, 50 единиц спецтехники и шесть резервных источников питания общей мощностью 600 кВт.

Энергетики были заранее мобилизованы и готовились к новым вызовам, не прекращая работы по приведению сетей в нормативное состояние. В Нижегородской области действует усиленная группировка сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – на помощь дополнительно прибывают бригады из филиалов энергокомпаний в Белгороде, Брянске, Курске, Удмуртии и Воронеже, а также из других дочерних обществ группы компаний «Россети». Восстановление электросетевой инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме. Основные силы сконцентрированы в наиболее пострадавших от стихии районах.

Напоминаем, в Нижегородской области продолжают свою работу мобильные пункты по работе с потребителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях.

С 13 декабря 3 мобильных пункта продолжат свою работу в г. Богородск (Центральная площадь), д. Ройка (157а) и с. Дуденево (ул.Речников, 22), ещё 7 пунктов будут переведены в режим мобильных групп.

Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».