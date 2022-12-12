В Нижегородскую область направят более 640 миллионов рублей на развитие туризма в 2023 году. Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородскую область направят более 640 миллионов рублей на развитие туризма в 2023 году, информирует пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что денежные средства пойдут из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Так, около 350 миллионов рублей выделят на внедрение туристского кода в Нижнем Новгороде и Городце. На эти средства будут модернизировать туристскую навигацию, вывески и рекламные конструкции, а также оборудовать смотровые площадки и подсветку зданий. Кроме того, в планах повысить доступность туристических зон для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, более 250 миллионов рублей направят на грантовую поддержку проектов в туризме. Например, на создание и развитие пляжей, создание электронных путеводителей, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха и многое другое.