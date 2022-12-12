Почти 5 тысяч человек убирают снег в Нижнем Новгороде после метели. Фото: Владислав ТАТАРИНЦЕВ

Коммунальные службы продолжают убирать Нижний Новгород после сильной метели и ледяного дождя, обрушившихся на город в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на улицах приволжской столицы трудятся почти 5 тысяч человек: более 3,5 тысячи дворников убирают придомовые территории, около тысячи дорожных рабочих приводят в порядок магистрали и 500 человек убираются в парках и скверах.

По словам первого заместителя главы администрации города Дмитрия Сивохина, с начала зимнего периода с территории Нижнего Новгорода было вывезено больше 200 тысяч кубометров снежных масс.

- Надо понимать, что «раскачиваться» сейчас некогда – надо максимально оперативно реагировать на погодные изменения. Сегодня вечером синоптики нам обещают дождь, завтра – похолодание. Поэтому держим тему на контроле, - заявил Дмитрий Сивохин.

Сегодня коммунальщики занимались не только уборкой снега и просыпкой дорог, но и откачкой талых вод. Подтопления ликвидировали в Автозаводском, Приокском, Сормовском и Советском районах.

Напомним, ледяной дождь, который обрушился на Нижегородскую область 11 декабря, оставил без света более 12 тысячи жителей в 13 районах региона.