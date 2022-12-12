Кубок ректора по КВН пройдет в Мининском университете 14 декабря

Открытый кубок ректора по КВН во второй раз пройдет 14 декабря в актовом в корпусе №1 по адресу: ул. Ульянова, д.1. Начало мероприятия в 17 часов. В нем примут участие 3 команды из Мининского университета: “Альянс”, “Встретились трое”, “ЦБК”, а также “Дженга” (ННГАСУ), “Успешные люди” (РГУП), “АШ 3” (Сборная молодежи), “TODAY” (Нижний Новгород), “Люди в белом” (ПИМУ).

“В 2020 году мы возродили традиции КВН в Мининском университете. Сегодня у нас в вузе функционирует Школа КВН, эта сфера студенческой жизни активно развивается. К примеру, в этом году сформировались еще две команды КВН - “Встретились трое” и “Шасекуга”, а это значит, что у студентов есть запрос на самовыражение, и мы даем им такую возможность”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В четырех командах КВН Мининского университета выступают студенты с 1 по 5 курс, а также магистранты. Участники приглашают сокурсников стать зрителями Открытого кубка и поддержать свои вузы.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина