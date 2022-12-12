Энергетики продолжают устранять последствия стихии в Нижегородской области

За последние сутки энергетиками было убрано порядка 900 деревьев, устранено более 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор ЛЭП. Задействовано более 970 человек, 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощностью 4 МВт.

Напомним, в минувшие выходные на территории Нижегородской области наблюдалось значительное ухудшение погоды: переход через ноль, мокрый снег, местами переходящий в ледяной дождь, снегопад. Все это привело к нарушениям в работе электрических сетей.

Энергетики были заранее мобилизованы и готовились к новым вызовам, не прекращая работы по приведению сетей в нормативное состояние. В регионе действует усиленная группировка сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – на помощь нижегородцам дополнительно прибывают бригады из филиалов энергокомпаний в Белгороде, Брянске, Курске, Удмуртии и Воронеже, а также из других дочерних обществ группы компаний «Россети». Восстановление электросетевой инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме. Основные силы сконцентрированы в наиболее пострадавших от стихии районах.

Напоминаем, в Нижегородской области продолжают свою работу мобильные пункты по работе с потребителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях.

С 13 декабря 3 мобильных пункта продолжат свою работу в г. Богородск (Центральная площадь), д. Ройка (157а) и с. Дуденево, ещё 7 пунктов будут переведены в режим мобильных групп.

Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».