Дополнительное медицинское оборудование поступит в нижегородские больницы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дополнительное медицинское оборудование поступит в больницы и поликлиники Нижегородской области, информирует пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2022 году было запланировано купить 275 единиц оборудования для медицинских учреждений. Но благодаря экономии средств, которая сложилась по итогам конкурсных процедур, цифра увеличилась до 301 единицы.

Так, появилась возможность закупить в нижегородские больницы и поликлиники еще 26 единиц медицинского оборудования. Кроме того, 18 из них «тяжелое» оборудование: четыре маммографа, три флюорографа и 11 рентген-аппаратов. Глава региона подчеркнул, что оборудование приобретается в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как отметили в областном министерстве здравоохранения, в следующем году запланировано приобрести еще 94 единиц медицинского оборудования. Также нацпроект включает в себя капитальный ремонт медицинских организаций и закупку автотранспорта.