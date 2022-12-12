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НовостиНовости компаний12 декабря 2022 11:58

В Мининском университете прошел Межвузовский фестиваль “Атмосфера”

В фестивале приняли участие более 170 иностранных студентов из 12 стран
В Мининском университете прошел Межвузовский фестиваль “Атмосфера”

В Мининском университете прошел Межвузовский фестиваль “Атмосфера”

Традиционный Межвузовский фестиваль народов мира “Атмосфера” состоялся 8 декабря в Точке кипения Мининского университета. В мероприятии приняли участие 174 иностранных студента Мининского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПИМУ, ВШЭ НО и Академии МВД. Культуру своих стран представили студенты из Туркменистана, Узбекистана, Индии, Египта, Перу, Эквадора, Гондураса, Колумбии, Нигерии, Туниса, Китая, Ливана.

“Основная цель нашего фестиваля - социализация иностранных студентов, мы стараемся им помочь чувствовать себя комфортно в студенческой жизни в другой стране. Фестиваль - прекрасная возможность проявить себя, рассказать о своих обычаях и традициях. Я рад, что событие вызвало большой интерес у студентов: 12 культур разных стран были представлены в этом году. А это значит, что мы развиваемся в нужном направлении”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

На мероприятии проводились мастер-классы по культурным особенностям стран участников фестиваля, а также студенты учились танцам народов мира и угощали национальными блюдами - от узбекского плова до окрошки. На гала-концерте, закрывающем фестиваль, выступающие читали рэп, рассказывали стихотворения на китайском языке, показывали танцевальные композиции и, конечно, пели.

Например, Атаджан Чашемов из Туркменистана исполнил популярную в своей стране песню.

“Фестиваль позволяет подружиться с другими национальностями, показать, кем ты являешься, угостить участников национальными блюдами и продемонстрировать наши костюмы. Я уверен, что это интересно”, - поделился впечатлениями Атаджан Чашемов, студент 4 курса факультета управления и социально-технических сервисов Мининского университета.

Выступающие читали рэп, рассказывали стихотворения на китайском языке, показывали танцевальные композиции и, конечно, пели

Выступающие читали рэп, рассказывали стихотворения на китайском языке, показывали танцевальные композиции и, конечно, пели

Напомним, межвузовский фестиваль народов мира “Атмосфера” проводится в Мининском университете с 2019 года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина