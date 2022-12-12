В Мининском университете прошел Межвузовский фестиваль “Атмосфера”

Традиционный Межвузовский фестиваль народов мира “Атмосфера” состоялся 8 декабря в Точке кипения Мининского университета. В мероприятии приняли участие 174 иностранных студента Мининского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПИМУ, ВШЭ НО и Академии МВД. Культуру своих стран представили студенты из Туркменистана, Узбекистана, Индии, Египта, Перу, Эквадора, Гондураса, Колумбии, Нигерии, Туниса, Китая, Ливана.

“Основная цель нашего фестиваля - социализация иностранных студентов, мы стараемся им помочь чувствовать себя комфортно в студенческой жизни в другой стране. Фестиваль - прекрасная возможность проявить себя, рассказать о своих обычаях и традициях. Я рад, что событие вызвало большой интерес у студентов: 12 культур разных стран были представлены в этом году. А это значит, что мы развиваемся в нужном направлении”, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

На мероприятии проводились мастер-классы по культурным особенностям стран участников фестиваля, а также студенты учились танцам народов мира и угощали национальными блюдами - от узбекского плова до окрошки. На гала-концерте, закрывающем фестиваль, выступающие читали рэп, рассказывали стихотворения на китайском языке, показывали танцевальные композиции и, конечно, пели.

Например, Атаджан Чашемов из Туркменистана исполнил популярную в своей стране песню.

“Фестиваль позволяет подружиться с другими национальностями, показать, кем ты являешься, угостить участников национальными блюдами и продемонстрировать наши костюмы. Я уверен, что это интересно”, - поделился впечатлениями Атаджан Чашемов, студент 4 курса факультета управления и социально-технических сервисов Мининского университета.

Выступающие читали рэп, рассказывали стихотворения на китайском языке, показывали танцевальные композиции и, конечно, пели

Напомним, межвузовский фестиваль народов мира “Атмосфера” проводится в Мининском университете с 2019 года.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина