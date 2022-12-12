Зона для испытаний роботов и беспилотных грузовиков появится на Бору. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специальная зона для испытаний роботов и беспилотных грузовиков появится на Бору . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

По словам Евгения Дудорова, специальную зону хотят сделать в новом технопарке, который появится на базе завода «Боравтостекло». Так, технопарк скоро откроется, а во второй половине 2023 года там будут проводить испытания беспилотных автомобилей.

В настоящее время компания «Андроидная техника» совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации «Консул», где будут использоваться наземные и космические средства навигации.

Предполагается, что это позволит сформировать в России целый ряд «беспилотных районов».

- Например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики, - рассказал Евгений Дудоров.