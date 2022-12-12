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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:55

Более 12 тысяч жителей Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя

В регионе продолжается ликвидация последствий стихии
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 12 жителей Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя. Фото: Россети

Более 12 жителей Нижегородской области остаются без света после ледяного дождя. Фото: Россети

Более 12 тысяч человек в Нижегородской области остаются без света из-за аварийных отключений электроэнергии после ледяного дождя. Об этом сообщает ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Ледяной дождь в Нижегородской области прошел накануне, и это стало причиной массовых аварий на электросетях. По данным энергетиков, за прошедшие сутки было убрано около 900 деревьев и устранено свыше 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор линий электропередач.

Энергетики в усиленном режиме работают над устранением последствий стихии. В общей сложности задействовано более 970 человек и 349 единиц спецтехники.

- Дальнейший ход ремонтных работ зависит от метеоусловий, - сообщили в ПАО «Россети Центр и Приволжье». - Ситуацию усложняет затрудненный проезд к местам повреждений (снежные заносы, поваленные на дороги деревья). При ухудшении погоды возможны новые и повторные ограничения потребителей.