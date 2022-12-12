Центр русского языка и культуры Мининского университета открывается в Киргизии

Соглашение с об открытии на базе Баткенского государственного университета (Республика Киргизия) Центра русского языка и культуры Мининского университета было подписано 7 декабря на заседании Международной конференции “Экспорт образования: межкультурные коммуникации и трансляции национальных культурных ценностей”. Мероприятие состоялось на площадке Корпоративного университета Нижегородской области.

“Мининский университет активно развивает сотрудничество с иностранными партнерами. Мы рады, что коллеги из Киргизии поддержали нашу идею и совсем скоро на базе Баткенского государственного университета откроется Центр русского языка и культуры. В планах сделать сеть таких центров в наших зарубежных вузах-партнерах, которых у нас 40”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Важность открытия Центра русского языка и культуры отметила и проректор по международному сотрудничеству Мининского университета Лилия Ерушкина:

“С коллегами из Киргизии сотрудничаем не первый год, и мы очень рады, что теперь наше сотрудничество приобретает новые масштабы. Открытие Центра русского языка и культуры позволит кыргызским студентам и российским преподавателям иметь площадку для обмена опытом, совместной работы и продвижения русского языка как иностранного. Также мы готовимся к запуску трех совместных сетевых программ обучения, что еще больше расширит возможности иностранных студентов”, - сказала она.

В конференции приняли участие представители из 18 стран, в том числе: Республики Армении, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Боснии и Герцеговины, а также более чем 25 регионов России.

Ключевое значение Нижегородской области в сфере экспорта образования подчеркнул Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов:

“Правительство области, научное и университетское сообщества нацелены на предметную и конкретную работу с иностранными партнерами”, - отметил Павел Анатольевич.

На конференции “Экспорт образования: межкультурные коммуникации и трансляции национальных культурных ценностей” Мининский университет подписал еще одно соглашение о сотрудничестве - с Армянским государственным экономическим университетом. Участие Мининского университета в этом международном мероприятии стало еще одним шагом по продвижению бренда вуза и его интеграции в международное научно-образовательное пространство.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина