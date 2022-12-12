На пост нижегородского министра строительства претендуют три кандидат. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На пост нижегородского министра строительства претендуют три кандидата, они уже допущены до следующего отборочного этапа. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

10 декабря экспертная комиссия выбрала трех претендентов на пост министра строительства региона. Кандидаты пройдут итоговое собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Так, до следующего этапа допущены директор ООО «Архитектура и градостроительство» Олег Агарев из Оренбурга, директор ООО «Омегапром» Сергей Горшунов из Набережных Челнов и замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Иван Каргин.

Кроме того, в собеседовании могут принять участие и приглашённые кандидаты, которые зарекомендовали себя в ходе прошлых выступлений.

Изначально на пост министра строительства Нижегородской области было подано 102 заявки из 17 регионов. Но до очного этапа были допущены только 15 человек. Примечательно, что два кандидата добровольно отказались от дальнейшего участия.