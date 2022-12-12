Энергетики за сутки устранили более 600 обрывов проводов в регионах Центра и Поволжья, пострадавших от непогоды. На особом контроле – ситуация в Нижегородской и Владимирской областях, Республике Чувашия. В других регионах Центрального и Приволжского федеральных округов метеоусловия также осложнены, однако технологические нарушения носят локальный характер.

За последние сутки выполнен следующий объем работ:

- Нижегородская область. Убрано порядка 900 деревьев, устранено более 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор ЛЭП. Задействовано более 970 человек, 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощностью 4 МВт.

- Владимирская область. Убрано порядка 600 деревьев, устранено более 170 обрывов проводов, выполнена замена 17 опор ЛЭП. Задействовано более 100 человек, 50 единиц спецтехники и шесть резервных источников питания общей мощностью 600 кВт.

- Республика Чувашия: Убрано около 400 деревьев, устранено почти 280 обрывов проводов на ЛЭП, выполнена замена четырех опор. Задействовано около 190 человек, 60 единиц спецтехники и четыре резервных источника питания общей мощностью 280 кВт.

Несмотря на позитивную динамику восстановительных мероприятий, по ситуации на 10-00 12 декабря 2022 года остаются обесточенными 12,2 тыс. человек в Нижегородской области, 10,6 тыс. человек во Владимирской области и 22,4 тыс. человек в Республике Чувашия.

Дальнейший ход ремонтных работ зависит от метеоусловий. Ситуацию усложняет затрудненный проезд к местам повреждений (снежные заносы, поваленные на дороги деревья). При ухудшении погоды возможны новые и повторные ограничения потребителей.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.