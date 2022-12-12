“Завтрак с проректором” прошел в Автозаводском корпусе Мининского университета

Студенты Мининского университета и проректор по воспитательной и учебно-методической деятельности Александра Толстенева встретились за приготовлением завтрака. Встреча прошла 6 декабря года в Автозаводском корпусе вуза в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума “Твой Ход – 2022”. Завтрак готовили 10 студентов, в том числе первокурсники и лидеры студенческого актива Мининского университета.

“Для нас это новый формат взаимодействия, но опыт оказался удачным. Мы со студентами смогли пообщаться в неформальной обстановке, получился очень живой диалог. Самое ценное, что общение было двусторонним: студенты задавали вопросы, которые интересовали их, а я, в свою очередь, хотела узнать, как они оценивают процесс обучения и внеурочную деятельность. И да, завтрак удался!” - рассказала проректор по воспитательной и учебно-методической деятельности Мининского университета Александра Толстенева.

Все, кто принял участие в “Завтраке” решили, что встречи в таком формате очень актуальны для современных студентов.

“Я была рада, что Александра Александровна смогла ответить на вопросы и новичков в студенческой жизни, и старшекурсников, поэтому такой формат определенно имеет место быть, чтобы студенты могли попросить совет, поговорить о наболевшем с преподавателями, представителями руководства вуза”, - поделилась впечатлениями студентка 3 курса лингвистического факультета Алина Ретичева.

В неформальной обстановке студенты пообщались с руководством вуза

Напомним, 13 декабря пройдет встреча ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова со студентами вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина