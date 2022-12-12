Экс-глава Богородского района Сочнев предстанет перед судом за аферу с земельными участками. Фото: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова

Бывший глава Богородского района Александр Сочнев предстанет перед судом по подозрению в аферах с сельскохозяйственными участками. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следствием было установлено, что в декабре 2021 года экс-глава района подписал документы о незаконной продаже трех сельскохозяйственных участков, земли которых были муниципальной собственностью. Тем самым чиновник причинил ущерб муниципалитету на сумму более 860 тысяч рублей.

Разумеется, после этого Александра Сочнева убрали с поста главы Богородского района. Свою вину он признал. В настоящее время экс-глава находится под домашним арестом. Уголовное дело уже направили в суд.

Напомним, в августе 2022 года на Александра Сочнева было заведено уголовное дело из-за превышения полномочий. Его задержали прямо на рабочем месте.

Ранее за подобные деяния был задержан предшественник Сочнева на этом посту 73-летний Константин Пурихов, руководивший районом более 30 лет. Через 3 дня после задержания Пурихов скончался в больнице СИЗО.