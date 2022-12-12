Группа NЮ застряла в электричке по дороге в Нижний Новгород из-за снегопада. Фото:"MILO CONCERT HALL" Вконтакте

Музыкальная группа NЮ застряла в электричке по дороге в Нижний Новгород из-за ледяного дождя. Вечером 11 декабря у них был запланирован концерт в Milo concert hall, однако уже днем на странице концертной площадки ВКонтакте было опубликовано видеообращение лидера коллектива Юрия Николаенко к поклонникам.

- Привет, Нижний Новгород, мы едем к вам из Казани. Мы застряли тут где-то в лесу в электричке. Уже 6 часов стоим из-за ледяного дождя, все перекрыто. Мы надеемся, что мы все же приедем вовремя, но возможна задержка концерта, - рассказал артист.

К счастью, погодные катаклизмы не смогли сорвать запланированное выступление группы, и концерт все же состоялся, хоть и с задержкой.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Нижегородскую область 11 декабря. Из-за этого во многих районах вновь произошло аварийное отключение электроэнергии. По информации ПАО «Россети Центр и Приволжье», наиболее от стихии пострадали 13 районов региона. Сейчас в ликвидации последствий ледяного дождя занято около 1000 энергетиков – на помощь местным специалистам были направлены электрики из соседних областей.