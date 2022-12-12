Иван Носков: «Благодаря ежегодному участию в нацпроекте «Образование» мы создаем новые возможности для развития наших детей»

Благодаря нацпроекту «Образование» в 2022 году в городе Дзержинске была организована работа Службы психолого-педагогической помощи семье и Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школе № 6 поселка Пыра. Также в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» была закуплена государственная символика для образовательных учреждений Дзержинска. На реализацию нацпроекта в Дзержинске из бюджетов разного уровня было выделено 7,9 млн рублей.

«Благодаря ежегодному участию в нацпроекте «Образование» мы создаем новые возможности для развития наших детей, организуем их образовательную среду и обеспечиваем учреждениям доступ к передовым методикам обучения и воспитания. Уже третий год подряд при поддержке нацпроекта в школе № 6 поселка Пыра работает «Точка роста». Ребята осваивают там новые технологии и образовательные программы, знакомятся с современным оборудованием, занимаются после уроков шахматами и 3D-моделированием. На мой взгляд, именно эти возможности – главный результат нашего участия в нацпроекте, и его необходимо продолжить в следующем году», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Также уже четвертый год подряд в рамках нацпроекта «Образование» в Дзержинске функционирует Служба психолого-педагогической помощи семье, координатором которой является Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это 35 специалистов – педагогов, педагогов-психологов и логопедов, которые бесплатно консультируют родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей в очном формате, по телефону, онлайн или на дому.

«Мы убеждены, что профилактика проблемы всегда лучше, проще, быстрее и дешевле, чем ее коррекция, особенно если она касается вопросов воспитания детей и мира в семье. Нацпроект «Образование» и федеральный проект «Современная школа» позволил нам объединить в одну службу лучших специалистов города в сфере педагогики, психологии, логопедии и дефектологии. Они консультируют родителей, испытывающих трудности в общении со своими детьми, тех, кто планирует стать приемными родителями, и беременных женщин. По состоянию на сегодняшний день всего за 2022 год проведено 9763 консультации», – рассказала директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ирина Лагунова.

Напомним, в нацпроекте «Образование» Дзержинск участвует с 2019 года. В 2022 году на территории города Дзержинска реализуется десять национальных проектов, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ»: «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». Общая сумма средств, направленных на реализацию нацпроектов в Дзержинске, составляет 506,7 млн рублей.