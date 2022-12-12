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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:00

13 районов Нижегородской области остались без света из-за ледяного дождя

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Над восстановлением энергоснабжения работает более 900 специалистов. Фото: Нижновэнерго

Над восстановлением энергоснабжения работает более 900 специалистов. Фото: Нижновэнерго

Нижегородскую область вновь накрыл ледяной дождь: 11 декабря в 13 районах произошли массовые аварийные отключения электричества. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить свет в населенных пунктах, сообщает ПАО «Россети Центр и Приволжье».

По данным компании, наиболее от ледяного дождя пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы.

В Нижегородской области развернуто 10 мобильных пунктов, где люди могут оставить заявку по вопросам энергоснабжения и узнать актуальную информацию об отключениях. Сейчас над восстановлением энергоснабжения работает более 900 специалистов, на подмогу им прибыли энергетики из других регионов.