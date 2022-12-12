Бывший глава Кстовского района Андрей Чертков назначен заместителем председателя Правительства ДНР

Андрей Чертков назначен заместителем председателя Правительства ДНР. Фото: сайт Правительства ДНР.

Бывший глава Кстовского района Андрей Чертков назначен заместителем председателя Правительства Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Правительства ДНР.

Андрей Чертков руководил администрацией Кстовского района с 2020 года, но летом 2022 года он был назначен министром угля и энергетики ДНР, в связи с чем ему пришлось покинуть Нижегородскую область. Кроме того, теперь он стал заместителем председателя правительства Республики.

По данным сайта, чиновник обеспечивает выработку государственной политики в области топливно-энергетического комплекса и сфере угольной промышленности, а также реализацию государственной политики в пределах полномочий координируемого органа власти.