«Россети» привлекают дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды в Центральном и Приволжском федеральных округах.

По сравнению с 13.00 воскресенья компания увеличивает группировку сил и средств, задействованную в восстановлении электроснабжения в регионах, наиболее пострадавших от антициклона.

В Нижегородскую область в ближайшее время прибудут дополнительно 72 бригады энергетиков Группы компаний «Россети». В настоящее время в работах участвуют почти 960 человек с использованием 345 единиц спецтехники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов применяется 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 3,85 МВт.

Во Владимирскую область прибыли 26 энергетиков из соседних регионов. К АВР привлечено еще 9 единиц спецтехники. Всего в работах участвуют почти 90 специалистов и 38 единиц техники.

Задействованы в том числе ресурсы магистральных сетевых организаций Группы «Россети».

В других регионах ЦФО и ПФО метеоусловия также осложнены, однако технологические нарушения носят локальный характер.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.