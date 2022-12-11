В девяти районах Нижегородской области ввели режим повышенной готовности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В девяти районах Нижегородской области ввели режим повышенной готовности из-за ледяного дождя. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Так, 9 декабря режим повышенной готовности действует в Вознесенском, Городецком и Борском районах. С 10 декабря режим начал работать в Богородском и Сеченовском районах. И с 11 декабря режим повышенной готовности ввели в городе Арзамас и в нескольких муниципальных округах Воротынский, Сергачский и Балахнинский.

Установлено, что проблемы с электроснабжением имеются в 324 населенных пунктах в 22 муниципальных образованиях.

В настоящее время в региональном ГУ МЧС действует оперативный штаб. Спасатели, специальные ведомства и организации занимаются ликвидацией последствий ледяного дождя. Также для этого привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС.

Напомним, ледяной дождь начался в ночь на 11 декабря. В результате погодных условий 13 районов Нижегородской области пострадали. Более пяти тысяч жителей Богородского района остались без света.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, ледяной дождь, гололед и метель сохранятся до 12 декабря