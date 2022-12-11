39 поселений Богородского района остались без света из-за ледяного дождя. Фото: Иван МАКЕЕВ

39 поселений Богородского района остались без света из-за ледяного дождя. Об этом информирует глава района Алексей Коротков в своем телеграм-канале.

Так, без электроэнергии остались более пяти тысяч жителей. Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких селах и деревнях.

Речь идет о поселениях Гремячки, Спирино, Бугры, Ивановское, Хвощевка, Сохтанка, Вязовец, Бурцево, Копнино, Мирный, Великосельево, Пальцино, Ефимьево, Лакша, Хватково, Шумилово, Поляны, Зименки, Ункор, Инютино, Дуденево, Хабарское, Сокол, Дубенки, Алексеевка и частично Каменки.

В настоящее время для восстановления электроэнергии работают 39 бригад, 68 единиц техники и 179 специалистов. Как сообщает Алексей Коротков, часть населенных пунктов запитана от резервных источников электроснабжения.

Напомним, ледяной дождь начался в ночь на 11 декабря. В результате погодных условий 13 районов Нижегородской области пострадали. Жители пострадавших районов, которые две недели назад практически 6 дней сидели без света, вновь испытывают трудности.