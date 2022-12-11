Метель и ледяной дождь продолжатся в Нижегородской области 11 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метель и ледяной дождь продолжатся в Нижегородской области 11 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, в ближайшие три часа в Нижегородской области продолжатся сильные осадки в виде снега и дождя. По региону сохраняются метель, ледяной дождь и гололед.

Кроме того, сотрудники МЧС предупреждают нижегородцев об ухудшение видимости до 500 метров и снежных заносах на дорогах.

По прогнозам, такая погода продолжится всю ночь и сохранится до 12 декабря.

Напомним, ледяной дождь начался в ночь на 11 декабря. В результате погодных условий 13 районов Нижегородской области пострадали. Жители пострадавших районов, которые две недели назад практически 6 дней сидели без света, вновь испытывают трудности.