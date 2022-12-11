Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел экстренное заседание штаба электросетевого комплекса о готовности энергетиков к работам во время непогоды.

В Центральном и Приволжском федеральных округах из-за прохождения атмосферного фронта фиксируются резкие колебания температуры, сильный снегопад с дождем и порывистый ветер.

На особом контроле ситуация в Нижегородской области. В регион переброшены дополнительные силы и средства со смежных территорий. В настоящее время в аварийно-восстановительных работах задействованы 959 специалистов, 345 единиц спецтехники, 35 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью порядка 4 МВт.

Для координации аварийно-восстановительных работ на место направлен руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

Также метеоусловия вызвали нарушения в электроснабжении части жителей Владимирской области. Несмотря на существенно меньшие последствия, энергетики переведены в особый режим работы. В восстановлении сетей заняты 59 человек, 27 единиц техники, 4 резервных источника электроснабжения мощностью 400 кВт.

Во всех регионах, подвергшихся воздействую непогоды, организован мониторинг электроснабжения социально значимых объектов, информационный обмен с территориальным подразделением МЧС России и органами власти.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.