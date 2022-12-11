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НовостиОбщество11 декабря 2022 12:08

В Нижегородской области «Ласточка» насмерть сбила мужчину

В настоящее время по этому делу проводится проверка
Полина ШИБАЛКИНА
В Нижегородской области «Ласточка» насмерть сбила мужчину.

В Нижегородской области «Ласточка» насмерть сбила мужчину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области «Ласточка» насмерть сбила мужчину. Об этом информирует пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Все произошло вечером 10 декабря. На 409 километре перегона Дзержинск-Игумново скоростной поезд «Ласточка», который следовал из Москвы в Нижний Новгород, сбил мужчину.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале R2N, нижегородец переходил железную дорогу в неположенном месте. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.