Почти 960 энергетиков работают в Нижегородской области.

Ночью 11 декабря на территории Нижегородской области началось значительное ухудшение погоды: колебания температуры около нуля, мокрый снег, местами переходящий в ледяной дождь, снегопад. Опасные погодные явления продолжают сохраняться до сих пор. Все это привело к локальным нарушениям энергоснабжения.

Энергетики не прекращали работы по приведению сетей в нормативное состояние после ледяного дождя, который прошел в конце ноября и, несмотря на непогоду, трудились в круглосуточном режиме. В регионе продолжает действовать усиленная группировка сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В ближайшее время на помощь энергетикам дополнительно прибудут еще 30 бригад из филиалов компании в Белгороде, Брянске, Курске, Удмуртии и Воронеже.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 228 бригад, 959 человек, 345 единиц техники и 35 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью порядка 4 МВт. На данный момент основные силы брошены в наиболее пострадавшие от стихии районы: Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский.

Также в Нижегородской области продолжают работу мобильные пункты по работе с потребителями, развернутые силами нижегородского филиала в населенных пунктах, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях.

Пункты работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и расположены по следующим адресам:

- г. Богородск (Центральная площадь);

- д. Швариха (ул. Школьная, напротив школы);

- д. Ройка (д.157а);

- с. Чернуха (ул. Ленина, 57);

- с. Суроватиха (ул. Центральная, 41);

- с. Кечасово (ул. Советская, 91);

- п. Балахониха (ул. Молодежная, 5А);

- г. Павлово (ул. Щорса, 47);

- г. Ворсма (Центральная площадь);

- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье»: www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».