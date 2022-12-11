26-летняя девушка пропала в Дзержинске 7 декабря. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь».

26-летняя Анастасия Лехина пропала в Дзержинске 7 декабря 2022 года. Об этом сообщают представители поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях.

По данным поисковиков, девушка утром ушла из дома на проспекте Ленина города Дзержинск, но так и не вернулась.

Приметы Анастасии: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч, карие глаза.

Из особых примет: пирсинг в носу, татуировка на правой руке в виде оранжевой лисы на зеленом фоне, а на спине череп.

Девушка была одета в черную куртку с капюшоном, светлые джинсы, черные кроссовки и зеленую вязаную шапку.

Сообщается, что Анастасия имела при себе телефон и ключи.

- Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, - пишут волонтеры отряда" Рысь".