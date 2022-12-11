Нижний Новгород стал победителем народного голосования за звание «Молодежной столицы России». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Новгород стал победителем народного голосования за звание «Молодежной столицы России». Об этом информирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, за почетное звание «Молодежной столицы России» боролись семь городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

Так, победитель конкурса сможет реализовывать проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также он будет включен в программу комплексного развития молодежной политики и получит поддержку от Росмолодежи, а по авторской медиастратегии сможет развивать город в течение 2023 года.

Как сообщает Глеб Никитин, официально итоги подведут 23 декабря в ходе премии "Время молодых". Однако народное голосование завершилось уже сейчас.

- Огромное спасибо каждому, кто поддержал Нижний! В первую очередь, нижегородцам - вы не только активно голосовали сами, но и привлекали друзей и знакомых! Вы лучшие! - пишет в своем телеграм-канале губернатор.

Также Глеб Никитин поблагодарил за поддержку и регионы нашего Приволжского федерального округа.

— Это общая победа нашего дружного и молодого душой округа! Волга объединяет! – отметил Глеб Никитин.