Нижегородцев предупредили о возможных нарушениях электроснабжения. Фото: «Россети Центр и Приволжье»

Нижегородцев предупредили о возможных нарушениях электроснабжения из-за снегопада. Об этом сообщили в «Россети Центр и Приволжье».

В Нижегородской области наблюдается ухудшение погодных условий. Порывистый ветер, ледяной дождь и гололед снова проверяют на прочность нижегородцев.

В настоящее время энергетики работают в круглосуточном режиме. Специалисты реагируют на жалобы потребителей и стараются восстановить электроснабжение.

Так, в нескольких районах Нижегородской области развернуты мобильные пункты, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения. Кроме того, нижегородцы могут получить оперативную информацию об отключениях и других работах, которые проходят на сетях.

Мобильные пункты работают в Богородске, деревне Швариха, селе Чернуха. Также специалисты помогают в селах Суроватиха и Кечасово, в поселке Балахониха и в городе Павлово. Кроме этого, мобильные пункты работают в городе Ворсма и селе Верхнее Талызино.

Стоит отметить, что мобильный пункт, который ранее находился в поселке Ждановский Кстовского района, теперь работает в деревне Ройка в доме № 157а.

Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.