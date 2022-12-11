Нижегородскую область вновь накрыл ледяной дождь.

С 00:00 11 декабря в Нижегородской области начался ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения. Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через 0, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад. Наиболее пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы.

Специалисты «Нижновэнерго» продолжают работать в круглосуточном режиме с целью восстановления электроснабжения в данных районах.

Силами нижегородского филиала в отдельных населенных пунктах Нижегородской области развернуты мобильные пункты по работе с жителями, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить информацию об отключениях и оставить обращения по иным вопросам энергоснабжения. Со 2 по 10 декабря 2022 года в пункты поступило около 300 обращений.

Также в регионе работают выездные группы для общения с потребителями. За истекшие сутки сотрудники посетили 15 населенных пунктов для получения обратной связи от потребителей.

В условиях непрекращающейся непогоды энергетики продолжают беспрерывный процесс по приведению в нормативное состояние сетей и обеспечению энергоснабжения жителей региона. Налаженная обратная связь с потребителями заметно помогает усилить работу и способствует оперативному реагированию на местах.

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».