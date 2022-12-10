Нижний Новгород лидирует в голосовании за статус «Молодёжной столицы» Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород лидирует в народном голосовании за статус «Молодёжная столица России – 2023». Данные уже завершающегося голосования доступны на сайте «Дом молодёжи».

В конкурсе участвуют 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. Открытое голосование продлится до конца сегодняшнего дня, 10 декабря.

По данным на 19.25, Нижний Новгород лидирует с 123 232 голосами. После идут Владивосток со счетом в 93 424 голоса и Тула, набравшая пока 55 518 голосов.

Результаты народного голосования будут сложены с оценками экспертного жюри. Победителя объявят 23 декабря.

Напомним, город, который победит, сможет реализовывать проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также он будет включен в программу комплексного развития молодежной политики и получит поддержку от Росмолодежи. А по авторской медиастратегии сможет развивать город в течение 2023 года.

Поддержать Нижний Новгород можно проголосовав на сайте dom.fadm.gov.ru.