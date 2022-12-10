«Нижновэнерго» предупреждает: поврежденные непогодой электросети могут быть источником повышенной опасности

На территории Нижегородской области продолжает сохраняться неблагоприятная метеорологическая обстановка, сопровождающаяся переходом через ноль и непрерывным снегопадом.

Обильные осадки могут приводить к повреждениям объектов электрических сетей, схлестыванию и обрыву проводов. Энергетики «Нижновэнерго» предупреждают: необходимо строгого соблюдать правила электробезопасности для сохранения жизни и здоровья!

Запрещено приближаться к оборванным линиям электропередачи и к деревьям, которые лежат на проводах, а также пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение. Поврежденные линии электропередачи могут оставаться под напряжением!

Специалисты «Нижновэнерго» в непрерывном режиме приводят в нормативное состояние электросети на территории региона. В течение последних суток масштабные работы идут в наиболее пострадавших районах - Сергачском, Борском, Вачском, Кстовском и Богородском. Всего в работах задействованы 198 бригад, 887 человек, 322 единицы техники, 86 единиц РИСЭ. Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой и готовы к выполнению работ по заявкам потребителей.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».

Напоминаем, в 6 районах Нижегородской области развернуты мобильные пункты работы с потребителями, где жители могут оставить обращения по вопросам электроснабжения.