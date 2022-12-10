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НовостиОбщество10 декабря 2022 14:28

Ель снова поставили в сквере 70 лет Октября

Хвойную красавицу уже украсили
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Ель снова поставили в сквере 70 лет Октября

Ель снова поставили в сквере 70 лет Октября

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Новая ель появилась в сквере 70 лет Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород».

Ранее этой зимой ель в сквере на проспекте 70 лет Октября уже ставили, но вскоре ее убрали.

Напомним, в администрации Сормовского района рассказали, что ствол дерева дал трещину при установке. В целях безопасности, чтобы не травмировать граждан, ель убрали, но обещали поставить новую.

И вот уже сегодня, 10 декабря, новая роскошная ель стоит в сквере. Кроме того, хвойную красавицу украсили игрушками и гирляндой, огни которой включаются по вечерам. Теперь высокой пушистой елью любуются жители микрорайона всех возрастов.