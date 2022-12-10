Первый региональный центр реставрации ценных книг и документов открылся в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый региональный центр консервации и реставрации ценных бумаг и документов открылся в Нижнем Новгороде. Он является филиалом Российской государственной библиотеки.

– Центр будет работать на базе Нижегородской областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина. Здесь созданы реставрационная и переплетная мастерские, лаборатория и учебно-методический комплекс, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Центр оснащен современным профессиональным оборудованием.

В планы регионального центра в Нижнем Новгороде, как и в центры других регионов, входит реставрация не менее 90 ценных документов в год. Также необходимо провести как минимум 1 500 фазовых консерваций микроклиматических контейнеров и более 1 100 библиотечных переплетов.

– После открытия центра в регионе появятся очень серьезные возможности по восстановлению и обновлению книг. У нас много ценных единиц хранения, и важно не просто сберечь их, но и обеспечить доступ исследователей к ним, – отметил Глеб Никитин.