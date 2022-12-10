Врачи сообщили о состоянии пятерых человек, пострадавших в ДТП с тремя иномарками в Арзамасском районе

Двум пациентам провели сложнейшие операции Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, в каком состоянии сегодня находятся пострадавшие в ДТП с тремя иномарками в Арзамасском районе. Пять человек были госпитализированы в Центральную городскую больницу Арзамаса прошлым вечером.

– По состоянию на 14:30. Двум пациентам проведены сложнейшие операции по восстановлению функций внутренних органов, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На данный момент врачи продолжают динамическое наблюдение за пациентами в отделении реанимации.

Все пятеро пострадавших находятся в тяжелом стабильном состоянии.

Напомним, в результате страшного ДТП на трассе в Нижегородской области взрослая пассажирка BMW скончалась на месте. Пять человек, тоже взрослых, серьезно пострадали. Это 3 водителя и 2 пассажира машины Hyundai Solaris.