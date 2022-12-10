В «Нижновэнерго» информируют о способах сообщения об нарушениях электроснабжения

В Нижегородской области наблюдается ухудшение метеорологической обстановки, сопровождающееся переходом через ноль, порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом и гололедными явлениями, в связи с чем возможны нарушения в нормальной схеме электроснабжения потребителей.

Энергетики в круглосуточном режиме реагируют на жалобы потребителей и стараются оперативно, в максимально сжатые сроки, восстанавливать электроснабжение.

Для удобства потребителей в отдельных районах силами нижегородского филиала развернуты мобильные пункты работы, где все желающие могут оставить свои заявки по вопросам электроснабжения, а также получить оперативную информацию об отключениях и других проводимых на сетях действиях.

Специалисты компании принимают заявки и отвечают на вопросы жителей в ряде населенных пунктов:

– город Борогодск (Центральная площадь);

– деревня Швариха (напротив школы, улица Школьная);

– село Чернуха (улица Ленина, 57);

– село Суроватиха (улица Центральная, 41);

– село Кечасово (улица Советская, 91);

– поселок Балахониха (улица Молодежная, 5А);

– город Павлово (улица Щорса, 47);

– город Ворсма (Центральная площадь);

– село Верхнее Талызино (Советская, 16А).

Обращаем особое внимание на изменение места расположения мобильного пункта, находящегося ранее в поселке Ждановский! С 10 декабря 2022 г. он работает по новому адресу: Кстовский район, деревня Ройка, 157а.

Все пункты работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Кроме того, вы всегда можете сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

Также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об отсутствии электроэнергии, можно на сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э» https://mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/ Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по удобной для него форме обратной связи.

Доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании www.mrsk-cp.ru (баннер на стартовой странице «Подписаться на уведомления об отключениях электроэнергии»).

Энергетики выражают благодарность неравнодушным потребителям за сообщения об обрывах проводов, об угрожающих падением деревьях, о нарушении нормальной работы электрооборудования,- все это помогает оперативному реагированию и быстрому восстановлению энергоснабжения.